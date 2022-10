Agenzia ANSA

Il presidente della repubblica francese Emmanuelsarà ail 23 e 24 ottobre.vedrà il presidente Sergio Mattarella per un pranzo al Quirinale. A quanto si apprende, accompagnato dal presidente Mattarella, parteciperà all'..., 10 OTT Il presidente francese Emmanueindica un "cambiamento profondo della natura di questa guerra" in seguito alla serie di attacchi russi sferrati su tutto il territorio ucraino. . Macron a Roma il 23 e 24 ottobre, vedrà Mattarella - Mondo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Secondo quanto si è appreso il presidente francese visiterà la comunità di sant'Egidio Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Roma il 23 e 24 ottobre. Macron, è stato riferito, vedrà il preside ...