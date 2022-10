Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 9 ottobre 2022 video

Repubblica TV

e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa , si sono tagliati una ciocca di capelli in segno di solidarietà nei confronti delle proteste attuate dalle ...e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa, si tagliano una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle proteste attuate dalle donne ... Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano i capelli per Mahsa Amini e le donne iraniane Per unirsi simbolicamente alla protesta delle donne iraniane, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono tagliati una ciocca di capelli in diretta tv. Il taglio simbolico è andato in scena nel corso de ...(Adnkronos) - Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa, si tagliano una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle ...