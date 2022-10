Il primo Nobel italiano? Lo vinsero uno scrittore e un medico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Premiopremia con la sua solenne cerimonia a Stoccolma coloro che – in ambito internazionale – si sono distinti con risultati straordinari in diversi campi. Quello del 2022 è andato alla scrittrice francese Annie Ernaux, ma prima di lei ad aggiudicarsi l’ambito premio è stato il fisicoGiorgio Parisi nel 2021. Una curiosità storica che ritorna in mente ogni volta che viene assegnato un nuovo premioè: chi è stato ila riceverlo? Ila vincere unfu Giosuè Carducci Carducci ottenne il premio per la Letteratura nel 1906: «non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all’energia creativa, alla purezza dello stile ed alla forza lirica ...