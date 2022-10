House of the Dragon | lunga vita ai Velaryon

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Analizziamo il passato, il presente e il futuro della Casata, presentata inof thee oramai centrale nella successione al Trono di Legno, il corrispettivo del Trono di Spade per la Casa del Mare, attraverso gli avvenimenti dell'ottavo episodio dello spin-off. Fin dal suo esordioof theha mostrato come sia legato a una dinastia in particolare e alla sua linea di sangue, i Targaryen piuttosto che a una guerra tra casate come la serie originale Il Trono di Spade. Già ampiamente esplorato nella sigla di apertura e nel settimo episodio, l'argomento torna preponderante nell'ottava puntata, dedicata a una casata che abbiamo imparato a conoscere (e amare) in questo spin-off, in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli ...