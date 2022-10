Agenzia ANSA

... intorno al 4,8%),in netto progresso. Ad alimentare la speranza ci sono indiscrezioni sull' ... Recupera ildopo i cali della scorsa ottava, scende il prezzo dell'oro. Focus sulle banche ...In fondo al Ftse Mib si piazzano Saipem assieme a Tenaris , Snam Retee Italgas . Loading... Andamento dello spread Btp / Bund Spreadin calo a 232 punti, rendimento al 4,64% Chiusura in ... Gas: chiude in calo a 154,12 euro al MWh al Ttf di Amsterdam Contratti futures sul mese di novembre hanno perso l'1,34% (ANSA) - MILANO, 10 OTT - Chiusura in calo per il gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre hanno perso ...Piazza Affari (+0,05%) e' stata l'unica con Francoforte (piatta) a tenere la parita' mentre le altre hanno chiuso in rosso ... 92,6 dollari al barile. Il gas torna a 158,6 euro al megawattora (+1,5%).