Fiorentina-Lazio | gol di Vecino | colpo di testa vincente e 0-1 VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lasblocca la partita. Nel match contro la, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i biancocelesti trovano la rete dello 0-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Felipe Anderson che trova ladi. Il giocatore uruguaiano salta indisturbato e insacca la palla in porta e non esulta visti i suoi trascorsi a Firenze. Ecco ildel gol. SportFace.

... l'altra ha pareggiato nel giovedì europeo che ha preceduto questo impegno di campionato, valido per la nona giornata di Serie A: stiamo parlando dellae della. Sarri, seconda ...Commenta per primo Rolando Mandragora, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato contro la: ' Tutti i giocatori vivono per giocare e fare gol. Spero di avere ancora continuità. Jovic L'ho visto bene ...3' - Fiorentina vicina alla rete! Contropiede viola con Jovic che mette in difficoltà la difesa della Lazio, provvidenziale Provedel. 3' - Lazio pericolosa con Felipe Anderson che tenta di beffare ...Di Salvatore Riggio Al Franchi si chiude la 9ª giornata di campionato con la sfida tra le squadre di Italiano e Sarri Cala il sipario sulla 9ª giornata di campionato di serie A. Per il Monday Night si ...