“È in ospedale” Paura per Rosa Perrotta | il figlio Ethan al pronto soccorso

(Di lunedì 10 ottobre 2022), ilin. A dare la notizia è stata l’ex Uomini e Donne in una storia su Instagram alla quale, poco dopo, si è aggiunta una del marito Pietro Tartaglione in cui si vede il padiglione d’ingresso deldi un. La coppia negli ultimi tempi è stata spesso sotto i riflettori, più volte infatti si era parlato di una frattura insanabile tra loro. A dare la notizia la scorsa estate era stato l’esperto di gossip Alessandro Rossica. “È crisi profonda trae Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi ...

Queste sono state ore diper la popolare ex tronista del dating show Rosa Perrotta . Cos'è successo stavolta Quest'ultima è stata costretta ad andare all'd'urgenza per via di suo figlio. A raccontare la brutta ...Ambientato durante il primo lockdown, il film dà voce alladel 'contatto' che ognuno di noi ... Il film è stato girato per la maggior parte a Lodi, nella cappella di Santo Spirito dell'...Non ci sono altri veicoli coinvolti Attimi di paura nella notte. Intorno alle 2.30 si è verificato un incidente in contrada Montevarmine, nel territorio di Massignano. Un uomo di 32 anni era in sella ...L'albanese gambizzato avrebbe 39 anni e sarebbe regolare sul territorio italiano avendo un regolare permesso di soggiorno ...