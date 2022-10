Alessia Piperno in carcere in Iran | parla il papà | Non partecipava a proteste anti regime

la Repubblica

Iran, hackerata tv di Stato: immagini con Khamenei tra le fiamme Video : Iran, Tv di stato piratata con immagini contro Khamenei Foto : Iran, proteste in tutto il mondo a favore delle donne iraniane...dolore deve arrivare alle istituzioni nazionali e internazionali affinché si intervenga in Iran contro la violazione dei diritti umani che hanno colpito anche la nostra connazionale... L'arresto di Alessia Piperno in Iran, il regime: "Gli stranieri rispettino le leggi" Alessia Piperno, la 30enne romana attualmente detenuta nel carcere di Evin a Teheran, non partecipava alle manifestazioni anti-governative in corso in Iran dopo la morte di Mahsa Amini quando è stata ...Il padre di Alessia Piperno, l'italiana arrestata in Iran, nega che la figlia abbia partecipato alle manifestazioni anti-governative. "Sulla situazione di Alessia purtroppo non ci sono novità - ammett ...