WTA Monastir 2022 | Elise Mertens domina la finale con Alizé Cornet | settimo titolo per la belga

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Va adil WTA 250 di. La, con una prova d’altissima autorità, batte con il punteggio di 6-2 6-0 la francese, risalendo in tal modo di sei posizioni nel ranking mondiale, al numero 36. Per la transalpina, a sua volta, sei posti guadagnati (è ora al 32° posto). Settima affermazione sul circuito maggiore per la nativa di Leuven (in Italia nota come Lovanio) su 11 finali disputate. La durata del match è di un’ora e 21 minuti, e già così si potrebbe pensare, quantomeno, a un po’ più di lotta nei due parziali. In realtà, l’equilibrio resta tale soltanto fino all’1-2 in favore della transalpina, poi arrivano 11 giochi consecutivi a favore della, alcuni in lotta, altri meno. Se all’iniziotenta di ...