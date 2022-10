Totti e Blasi | via alla battaglia legale | doppio furto borse-Rolex primo tema

(Di domenica 9 ottobre 2022) È imminente l’avvio dellatra Francescoe Ilary, in attesa che arrivi l’ufficialità della separazione. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il 14 ottobre si terrà la prima udienza, che riguarda il “” di: le prime sono state infatti sottratte daall’ormai ex moglie nella speranza che quest’ultima accettasse di barattarle con iche lae il padre avevano sottratto all’ex capitano della Roma. In attesa del via, intanto, i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto nell’imponente villa in zona Eur. SportFace.

Il primo appuntamento in tribunale tra Francescoe Ilaryè fissato per venerdì prossimo. Il 14 ottobre si terrà infatti l'udienza civile per decidere sulle borse che l'ex capitano della Roma avrebbe fatto sparire dalla casa all'Eur. Si ...Il 14 ottobre Francescoe Ilarysi vedranno in tribunale. Ma non per la separazione (o, per meglio dire, non ancora), per l'ormai nota vicenda delle borse firmatissime cheha preso per convincere la moglie ...Tra pochi giorni il via alla battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi: primo tema sarà la vicende di borse e Rolex ...Prima udienza in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi che, il 14 ottobre prossimo, si affronteranno in vista della restituzione delle borse ...