Milan-Juventus 2-0 | Brahim Díaz MVP del match di San Siro | Serie A News

SASSUOLO - INTER 1 - 2 (sabato)2 - 0 (sabato) BOLOGNA - SAMPDORIA 1 - 1 (sabato) TORINO - EMPOLI 1 - 1 (ore 12.30) MONZA - SPEZIA 2 - 0 SALERNITANA - H. VERONA 2 - 1 UDINESE - ...Commenta per primo Il tedesco Daniel Siebert fischierà- Chelsea di martedì alle 21 per il quarto turno del gruppo E di Champions League. I suoi ...alle 18.45 anche Maccabi Haifa -per il ...Il vice presidente Nedved ha lanciato un messaggio ieri, dopo la sconfitta contro il Milan, dove sotto accusa non c'è solo il mister della Juventus, Allegri, ma anche i giocatori. “Abbiamo fatto tante ...Doveva essere la prova di maturità e invece è stato l'ennesimo flop. La Juve esce con le ossa rotte dal Meazza nella sfida contro il Milan (2-0) e incassa la quarta sconfitta stagionale, la seconda… L ...