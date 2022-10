Mattarella | | Lavorare non può significare porre a rischio la vita

Il presidente della Repubblica Sergio: "non può significare porre a rischio la propria vita"Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata nazionale per ...non può significare porre a rischio la propria vita".I dati dell'Inail sono stati diffusi dall'Anmil, a Fiume Veneto (Pordenone), in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ...Si celebra oggi in tutta Italia la Giornata delle Vittime sul Lavoro, omaggiata anche da una lettera del presidente Mattarella.