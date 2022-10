Marco Bellavia non perdona| Spunta il messaggio in codice | una provocazione al veleno FOTO

(Di domenica 9 ottobre 2022)rompe il silenzio e i fan notano un dettaglio inequivocabile. Lanon lascia dubbi, ora si attende il suo ingresso.Direttanews.com 08 10 22 (Instagram)è stato un grande protagonista del Grande Fratello Vip che ha fatto molto parlare di sé per la sua triste avventura. L’ex coinquilino dei vipponi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello sabato scorso, ma ancora si parla molto della sua storia. Nell’ultima puntata di Verissimo di ieri Adriana Volpe è voluta tornare a rimarcare l’insensibilità di molte persone all’interno della casa nei confronti di. Fatte le dovute eccezioni di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino, Pamela Prati e George Ciupilan, tutti gli altri ...

Un'edizione che non si sta di certo contraddistinguendo in termini positivi, alla luce dei recenti trascorsi che hanno visto i concorrenti scagliarsi ferocemente contro. Dopo il ritiro ...Ha sempre avuto le idee chiare e pochi problemi ad esporle Rocco Siffredi , che, lasciato passare qualche giorno dalle polemiche sul GFVip e sul caso di bullismo verso, è intervenuto su Twitter con un messaggio deciso: "Ciò che si è verificato al GFVip nei confronti diè inaudito! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un altro gesto davvero assurdo capitato durante queste puntate del GF Vip 7. Protagonista un concorrente già molto discusso ...