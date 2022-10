La Bielorussia accusa l' Ucraina di preparare un attacco | replica Kiev | ' Falso'

Globalist.it

In dettaglio l'ambasciatore dell'Ucraina a Minsk, Ihor Kyzym, è stato invitato al ministero degli Affari esteri della Bielorussia nella serata dell'8 ottobre e gli è stata consegnata una nota. La Bielorussia ha convocato l'ambasciatore ucraino nel Paese, Igor Kizim, per denunciare formalmente Kiev di aver pianificato un attacco all'interno del Paese, accusa che il Ministero degli Esteri ucraino respinge come provocazione.