Gaetano torna a Cremona | “Emozione indescrivibile” | poi il messaggio a Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Periodo d’oro per il Napoli che, dopo le roboanti prestazioni contro Milan, Torino e Ajax, si appresta ad affrontare la Cremonese di Alvini, che viene dal buon punto preso contro il Lecce in trasferta. La squadra lombarda va a caccia della prima vittoria stagionale in A. Infatti i grigiorossi, nonostante alcune ottime prestazioni, non hanno ancora portato a casa i tre punti ma solamente tre pareggi contro Sassuolo, Lecce e quello prestigioso contro l’Atalanta. Dall’altra parteteme molto questa partita, tanto da confermare in blocco quasi tutti i i giocatori scesi in campo contro l’Ajax, fatta eccezione per Oliveira e ZIelinski, sostituiti da Mario Rui e Ndombelè. Da registrare anche il ritorno in campo di Politano, conferma dal primo minuto invece per Kvara nonostante la botta presa in Olanda. Gianluca(FOTO – Getty ...