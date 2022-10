Ethan Hawke | «Non è semplice essere figli E nemmeno padri

(Di domenica 9 ottobre 2022) Due fratelli devono tumulare il papà che li ha cresciuti in modo terribile. L’attore americano anticipa a Panorama il suo nuovo film «Raymond & Ray» riflettendo su vita, morte e significato della parola «famiglia». «Finché non hai bambini non capisci mai davvero i tuoi genitori, non sai cosa hanno passato nel crescerti ed è solo allora che diventi più clemente nei loro confronti, magari capisci i loro sbagli confrontandoli con i tuoi. E quindi fare questo film mi è piaciuto perché mi ha invitato a meditare su cosa voglia direo edgenitore»., 51 anni, èo di un assicuratore e di una lavoratrice nel sociale, divorziati quando lui ne aveva cinque; a sua volta è padre di due bambini avuti da Uma Thurman e due da Ryan Shahughes, sua attuale moglie. ...

