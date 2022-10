(Di domenica 9 ottobre 2022) Jolanda Deha commentato la vittoria del Napoli con la Cremonese, gli azzurri di Spalletti sono al primo posto in classifica. Fino al gol di Simeone arrivato al 76? il Napoli stava pareggiando con la Cremonese, poi ha vinto 4-1 dilagando nel finale. Ma è stata una partita molto dura quella affrontata dagli uomini di Luciano Spalletti. La Cremonese è riuscita sempre a dare fastidio al Napoli che ha trovato difficoltà a sfondare la difesa avversaria molto bassa, ma sempre pronta a ripartire quando serviva. Marelli: “Rigore Napoli leggero, visto cosa ha fatto Kvaratskhelia?” – FOTO Cremonese-Napoli: il commento di De“Una: Personalità.e poi. Uno stanco Napoli la decide con i cambi…che mercato! Per la prima volta nella ...

napolipiu.com

... Giovanni Di Luozzo, Walter Di, Sergio Di Nucci, Mario Santilli e Cesidio Falcone per aver accolto il nostro invito a esporre le loro bellissime opere. Perché non bastafare, ma serve ...... Maria Laura Giulietti, Gigi De, Francesco Bruno. Anzi. Ricordo benissimo quando facemmo ... Ho fatto quello che sentivo difare e quello in cui credevo. Solo che adesso la musica si sta un ... De Rienzo: “Saper soffrire e colpire, c’è una sola parola per il Napoli…” La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo ha commentato il successo rotondo del Napoli contro la Cremonese su Twitter.“Sono a Ballando perché fidanzato di Selvaggia Lucarelli”. Se lo dice da solo Lorenzo Biagiarelli, in una fresca intervista che allunga l'attesa sulla nuova edizione del dancing show, in partenza ques ...