Ultime Notizie – Sassuolo-Inter 1-2 | decide la doppietta di Dzeko

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 ottobre 2022) Unadi Edin, che sale a 101 gol in Serie A, rilancia l’anche in campionato, dopo il successo sul Barcellona in Champions. I nerazzurri di Inzaghi si impongono 2-1 sulal Mapei Stadium di Reggio Emilia e si portano a 15 punti in classifica. Alla squadra di Dionisi non basta la rete di Frattesi e resta a 12 punti. Il tecnico dei neroverdi, che arrivavano dal doppio successo su Torino e Salernitana, per la sfida sceglie la coppia centrale difensiva formata da Erlic e Ferrari con Toljan e Rogerio sulle fasce. A centrocampo conferme per Maxime Lopez, Frattesi e Thorstvedt. In attacco il tridente è composto da Lauriente e Ceide con Pinamonti come riferimento centrale. Mentre Inzaghi si affida ad Onana in porta, con Handanovic in panchina, mentre Acerbi prende il posto di De Vrij, con lui ...