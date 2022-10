“Stavo per morire | anzi stavano per uccidermi” | lo sfogo dell’ex corteggiatrice Chiara Rabbi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Incidente di salute perBrutta esperienza per, exe scelta (nonché ex fidanzata) di Davide Donadei. La giovane ha infatti messo su Instagram una serie di storie in cui ha raccontato di avere un grosso problema di salute dovuto probabilmente un’allergia per qualcosa che ha mangiato. Ha messo una sua L'articolo proviene da Novella 2000.

TvDaily

Miallenando molto duramentele grandi esigenze fisiche richieste dal mio ruolo, ma avevo perso un sacco di peso e non mi sono allenato davveroqualche anno, specie durante il COVID. ...Ha iniziato ad andarci "in un momento in cui nonbene" .lei "è una risorsa che mi servetrovare un centro e non perdermi quando fuori la situazione diventa caotica" . Il programma di ... Uomini e Donne, Chiara Rabbi in lacrime svela: "Stavo per morire" Crescono Tajani (Esteri) e Bernini (Istruzione). Stabili Salvini e Ronzulli. Per il Viminale è corsa a due tra Bongiorno e Piantedosi, alla Difesa invece sono in lizza Urso e Crosetto ...Le due amiche si trovano in Argentina quando sono state coinvolte in una rissa con un fotografo che tentava di violare la loro privacy. In loro difesa sono intervenuti gli amici ...