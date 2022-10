Spalletti tiene ancora a riposo Osimhen | “Ecco come vincere a Cremona”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Victornon sarà convocato per la partita di domani con la Cremonese e rimarrà a Napoli ad allenarsi per essere a disposizione dell’allenatore a partire da mercoledì prossimo, in occasione della gara di Champions League con l’Ajax, in programma al Maradona. Lo ha detto Lucianonel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di campionato di domani. ”Ci sono valutazioni – ha spiegato il tecnico – che si fanno dopo gli esami clinici e anche dopo l’analisi della condizione del calciatore. Poi si mette un po’ tutto insieme. Non bisogna rischiare niente, anche perché si è visto già l’altra volta che ci siamo privati di un giocatore che ci ha fatto mancare alternative importanti”. ”– prosegue– lo vogliamo a disposizione nelle condizioni ...

