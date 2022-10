Sabato Rai Sport Web e Play | 8 Ottobre 2022 | diretta Pallavolo | Rugby | Ciclismo Lombardia e Record Ora

(Di sabato 8 ottobre 2022) Come ogni fine settimana oggi,, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in...

...Gianna Coletti Scritto da redazione 9 Ottobre 2022 0 10 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp... Per la televisione conduce "Fresco fresco", programma pomeridiano di1, ed ha ruolo fisso nelle ...Mancato per pochi minuti il record delle quattro ore (nette) di programma, a Ballando con le stelle possono agevolmente puntare al record: edizione ennesima, neldi1 che è sempre luogo di grande responsabilità. Se fai quattro ore nette è appena ovvio che non ti interessa un eventuale spettatore kamikaze che intenda guardarselo dall'inizio alla fine.È servito l'intervento di Francesca Fialdini per far fare pace a Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Si chiude così, in diretta tv su Rai1, il caso dello scontro scoppiato ieri ...Multischermo / Tredici vip si sfidano a colpi di passi alle 20.35 su Rai 1 nel talent condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli ...