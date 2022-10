Pettegolezzi fra amici sul totoministri E perché non affidare la Camera all' opposizione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Al direttore - Leggo le analisi critiche, anche molto severe, su come Giorgia Meloni e il centrodestra si stanno muovendo in questi giorni che precedono le consultazioni. E devo dirle che siamo ben contenti di riceverle“gli attacchi”, come diceva Plutarco, ti portano a fare meglio. Scopri anche dove stai sbagliando. E questo riguarda pure la scelta degli eventuali ministri. Il rammarico è che di questa enorme utilità della critica non abbiano potuto, ahiloro, beneficiare gli ultimi due governi che avevano come ministri, tra gli altri, gli impareggiabili Luigi Di Maio, Fabiana Dadone, Andrea Orlando, Roberto Speranza, Alfonso Bonafede, Paola De Micheli, Lucia Azzolina. Peccato, che si sono persi.Giovanbattista Fazzolari Fratelli d’Italia “Non si può restare attaccati sempre e soltanto alle vicende del presente e del passato e farne un pretesto per attaccare ...