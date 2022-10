Osservatore Romano dedica tre numeri speciali al Vaticano II

L'Osservatore Romano

Riflettori puntati sul sessantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, lo storico evento che ha cambiato il corso della Chiesa. L' 11, il 12 e il 13 ottobre l'uscirà con tre inserti estraibili dedicati appunto all'evento. Per ripercorrere quei giorni, a partire proprio dall'11 ottobre del 1962, giorno di apertura del Vaticano II, saranno ...Tunisi, 7. Tragedia infinita nel Mediterraneo. L'ennesimo naufragio di migranti questa volta è avvenuto al largo delle coste tunisine. Tre per ora i corpi recuperati, mentre altre 14 persone risultano ... Nostre informazioni L' 11, il 12 e il 13 ottobre l'Osservatore Romano uscirà con tre inserti estraibili dedicati appunto all'evento. Per ripercorrere quei giorni, a partire proprio dall'11 ottobre del 1962, giorno di ...Domenica 9 ottobre sarà canonizzato in San Pietro l’apostolo dei lavoratori costretti a lasciare la propria terra d’origine: Giovanni Battista Scalabrini, il vescovo che lottò contro miseria e sfrutta ...