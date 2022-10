Nuovo incidente sulla provinciale 469 | muoiono altri due motociclisti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 ottobre 2022) Riva di Solto. Unmortalestrada469, il secondo in meno di 24 ore. A pochi chilometri di distanza dal punto in cui, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso la vita Elia Martinelli, 23 anni,duesono deceduti intorno alle 16 di sabato 8 ottobre. Si tratta di due uomini, uno di 56 anni e l’altro di 55: entrambi percorrevano il tratto della strada che costeggia il lago a Riva di Solto, a poca distanza dal ristorante Zù. Per soccorrerli sono intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone. Seguono aggiornamenti.