Mafia Connection presenta I signori della camorra | stasera in tv

PalermoToday

... in onda alle 21.25 su Rai 3 Tu Si Que Vales (talent show), in onda dalle 21.20 su Canale 5 In Onda (talk show, politica, attualità), in onda dalle 20.35 su La7(docu - serie), in ......10 - CENTOVETRINE - 61 NOVE 18:00 - Delitti a circuito chiuso 4 Stagione Ep.1 19:00 - Delitti a circuito chiuso 4 Stagione Ep.2 20:00 - Fratelli di Crozza 12 Stagione Ep.3 21:25 -- ... Tv, da domani sul Nove "Mafia Connection": nuove gerarchie e storia dei boss più feroci Mafia Connection, il programma in onda sabato 8 ottobre 2022 su NOVE. I Signori della Camorra protagonisti della puntata di stasera.«Mafia Connection», del reporter Nello Trocchia, è un viaggio che tocca Campania, Sicilia, Puglia e si spinge fino in Albania. Ricostruendo la storia dei boss e dei clan più feroci ...