La cravatta femminile | quando nasce e come abbinarla

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lanella modapuò essere un contributo elegante e stiloso per alcuni outfits. La scelta dipende dalle occasioni, ma non rappresenta necessariamente un accessorio formale. L’origine dellaphoto credits pixabyLaè stata associata all’abbigliamentoper la prima volta a partire dal secolo 1600-1700. In questo periodo caratterizzato dalla monarchia francese la prima a indossare laè stata la Duchessa di La Vallière. È stata la prima donna a indossare la, accessorio fino ad allora destinato ai soli uomini.Il vantaggio dellaconsiste nel non avere un rigido dress code riguardo ...

Io Donna

