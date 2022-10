F1 | Ricciardo | “Non penso di essere in griglia l’anno prossimo Punto al ritorno nel 2024”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Danielha confermato la possibilità di nonsulladi partenza della Formula 1 delanno, puntando ad unnel. La McLaren ha annunciato chesarà sostituito dal collega australiano Oscar Piastri nella prossima stagione. Il pilota australiano ha dichiarato: “Della notizia di Gasly ne ero a conoscenza, sapevo che stavano parlando da un po’ e che fossero molto interessati a Pierre. Ero preparato per questo non c’è nessuna sorpresa per quanti mi riguarda. Adesso che so che non sarò innel 2023, cercherò di prepararmi per ilche potrebbero esserci delle opportunità migliori allora, quindi ora è lì dove sono fissati gli obiettivi”. “Sicuramente il ...