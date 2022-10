Chelsea – Wolverhampton Wanderers – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilcercherà di ottenere tre vittorie consecutive in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna di Premier League in casa delsabato 8 ottobre pomeriggio. I Blues hanno ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace in campionato lo scorso fine settimana, mentre i Wolves hanno subito una sconfitta per 2-0 in casa del West Ham United, che è costata il posto di allenatore a Bruno Lage. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIlera sicuramente sotto pressione per la sfida di mercoledì in Champions ...