Bologna | Thiago Motta | «Ripartiamo dal primo tempo del match»

Dejan Stankovic ha dichiarato dopo il pareggio sul campo del: 'Arriviamo da un momento no ... mando un grandissimo abbraccio ai miei fratelli di mille battaglie Sinisa Mihajlovic eMotta'...- SAMPDORIA 1 - 1 MARCATORI : 32 Dominguez, 73 Djuricic.Thiago Motta rivoluziona la formazione e propone Cambiaso terzino, Medel a metà campo, Aebischer esterno destro e Orsolini sulla corsia mancina. Nella prima Samp di Stankovic ci sono Gabbiadini, ...