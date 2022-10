Unione Montana Feltrina | Concorso per 3 Operai

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’di Feltre ha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Collaboratore Professionaleo Conducente, di cui due posti per il Comune di Santa Giustina ed un posto per il Comune di San Gregorio nelle Alpi, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre collaboratori professionali- conducenti, categoria di accesso B3, due presso il Comune di Santa Giustina (BL) e uno presso il Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL). Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere ...