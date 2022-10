Tragedia sulla A4 | chi erano le sei vittime sul furgone dei disabili | al volante l’ex sindaco volontario

(Di venerdì 7 ottobre 2022)diretti in Friuli Venezia Giulia i sei passeggeri morti a bordo deldella Coopdel Lions club di RiccioneA4 oggi, 7 ottobre. Partiti questa mattina, dovevano arrivare a Carnia, in provincia di Udine, per illustrare alcuni progettità e sui giovani affetti dalla sindrome di Down.in sette sul mezzo che ha tamponato un camion e che è stato letteralmente sventrato. Alla guida c’eradi Riccione, Massimo Pironi, primo cittadino del comune romagnolo dal 2009 al 2014. L’uomo di 63 anni, da quando aveva lasciato l’incarico al Comune, si era dedicato anima e corpo all’attività di volontariato. Unica sopravvissuta nell’incidente è una donna di 36 anni, anche lei disabile, estratta ...

dovevano arrivare a Carnia , in provincia di Udine , per illustrare alcuni progetti... "La città tutta, sconvolta da questa immane, si stringe con affetto e calore alle famiglie". ... Tragedia della strada, auto svolta e scooter la centra sulla fiancata: morto un giovane Con loro la sindaca Daniela Angelini, che ha proclamato il lutto cittadino e annullato i festeggiamenti per il centenario: "La città tutta, sconvolta da questa immane tragedia, si stringe con affetto ...«La città tutta, sconvolta da questa immane tragedia, si stringe con affetto e calore alle famiglie». LA DISPERAZIONE SULLA FABBRICA DEI SORRISI IN ROMAGNA Da quasi trent'anni il Centro21 di Riccione ...