Tale e Quale Show 2022 | Francesco Paolantoni non si regge sui tacchi e cade a terra- Video

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Momenti di “‘panico” nella seconda puntata di. Dopo essersi esibito insieme al suo coach Gabriele Cirilli,è infatti cascato giù per, a causa deialti che indossava, facendo preoccupare Carlo Conti e i giurati del programma.ha interpretato RuPaul, mentre Cirilli si è calato nelle vesti di Elton John. Una volta terminata la singolare performance sulle note del brano Don’t Go Breaking My Heart, i due si sono confrontati con la giuria. Durante uno scambio divertente con Cristiano Malgioglio, che ha asserito che somigliasse alla cantante imitata soltanto per la ...

... in determinati casi, hanno sfiorato soglia 2.900 euro , i prossimi lavoratori a ricevere" ... Come anticipato in queste sta giocando un ruolo anche il Mef , ilha sollevato nelle precedenti ...Con Cristiano Malgioglio la polemica è sempre assicurata. AShow il famoso paroliere sa come scatenare discussioni e litigi con la sua lingua tagliente. Nel corso della seconda puntata, andata in onda su Rai Uno venerdì 7 ottobre, l'ex concorrente ...Nella puntata del 7 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attore e modello, nonché vincitore di Ballando con le stelle, ...Non è stata molto apprezzata dai giudici (specialmente Malgioglio) Valeria Marini nella prima puntata di Tale e quale show in cui ha interpretato una sexy Britney Spears. Cosa quindi è successo nella ...