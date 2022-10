Movida violenta a Milano | arrestati due noti trapper - Video

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo. Sono i reati di cui sono accusate 11 persone, tra le quali figurano due, Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida). La Polizia e i Carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale die dalla Procura per i Minorenni di, stanno eseguendo le ordinanze cautelari. L'operazione di polizia giudiziaria ha avuto origine a seguito dellarissa che ha visto coinvolte più di dieci persone, con l'uso di armi da fuoco, la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, luogo noto dellamilanese. Cosa è successo Nella notte tra il 2 e il 3 luglio scorso, il primo intervento della polizia ha consentito di sottoporre a fermo di ...

...a seguito dellarissa che ha visto coinvolte più di dieci persone, con l'uso di armi da fuoco, la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, luogo noto della...... una delle strade della. L'operazione è stata compiuta da carabinieri e polizia. Nell'... i carabinieri stavano già monitorando le loro attività per un'altra vicendae avevano installato ...una delle strade della movida. In quell’occasione due senegalesi erano stati gambizzati. Nell’ordinanza, firmata dal gip Guido Salvini, compaiono altre 9 persone (solo una ai domiciliari) e due ...L'operazione ha avuto origine dopo una violenta rissa che ha visto coinvolte più di dieci persone, con l'uso di armi da fuoco, la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, ...