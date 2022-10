Le miniere che l’Unione europea non vuole sfruttare

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Mentre la Russia ricatta con il gas, la Cina ha il dominio delle terre rare, di cui avremo sempre più bisogno. Ma la Ue abbandona i suoi giacimenti, per una politica ambientalista miope. Anche l’Italia possiede minerali, il cui utilizzo viene bloccato da scarsa volontà, poca ricerca e molta burocrazia. Tutta l’attenzione è concentrata sulla guerra del gas ma un altro scontro si sta delineando, non meno duro. Ora è la Russia a tenere sotto scacco l’Europa, a breve sarà la Cina. La partita si gioca attorno al dominio dei giacimenti di minerali e terre rare necessari alla transizione ecologica. L’Europa, pur disponendo di ampi giacimenti di minerali pregiati, come litio, rame, alluminio, argento, ha preferito lasciarli sottoterra. Ha disinvestito nell’attività estrattiva, considerata sporca e cattiva, ha chiuso i centri di ricerca e lasciato che le professionalità andassero altrove. ...