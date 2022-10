Alberto Matano verso Canale 5 | addio a la Vita in diretta?

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ospite in un programma sulla rete ammiraglia: cosa bolle in pentola? Potrebbe trattarsi di una vial’in Rai pero solamente un’ospitata. Sono tanti i fan in queste ore che si stanno chiedendo il motivo per cui il giornalista domani sera sarà sulla rete del Biscione. A quanto pare L'articolo proviene da KontroKultura.

Quello che sta per partire è stato definito il 'Ballando della ripartenza', con tutto il pubblico; la giuria sarà sempre capitanata da Carolyn Smith, torneràe nella giuria popolare ...E proprio della trasmissione in questione la conduttrice ha parlato in occasione della sua ospitata di oggi nel programma didove, anticipando qualcosa sul primo appuntamento, ha ...Roma, 6 ott. (askanews) - Da sabato 8 ottobre, in prima serata, su Rai 1 torna "Ballando con le stelle" giunto alla sua 17esima edizione. Undici puntate con il gran finale il 23 dicembre, venerdì, sem ...Alberto Matano messo in imbarazzo da un'ospite a La vita in diretta. Si tratta di Valeria Marini. Alberto Matano lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore, il quale di certo non ha bisogno di ...