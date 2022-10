WWE | Muore a soli 30 anni Sara Lee | l’ultima vincitrice di Tough Enough

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Tragedia nel mondo del wrestling, si spegne a30diLee. L’ex WWE era sposata con un altro volto noto del mondo del wrestling, Wesley Blake.Lee ha vinto la stagione 2016 del reality show della WWE. Era una delle preferite dai fan, anche se la sua carriera sul ring non è durata molto. Era stata licenziata dalla compagnia alcuni mesi dopo la sua firma. Per lei all’attivo solo qualche match dal vivo per NXT, senza mai l’esordio televisivo. Il suo ultimo post su Instagram riportava che stava tornando in palestra per la prima volta dopo aver avuto una brutta infezione ai seni paranasali. Non conosciamo i motivi della morte della ragazza, che lascia 3 figli oltre al marito.

