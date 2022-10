Terrorismo islamico | chiesta la conferma della condanna per Giulio Lolli | aiutò le milizie libiche

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Laa 9 anni emessa lo scorso febbraio dalla prima corte d’assiseCapitale nei confronti di, l’ex-imprenditore bolognese 56enne estradato dalla Libia nel dicembre del 2019 e accusato dalla Procura capitolina di associazione a delinquere finalizzata alinternazionale e traffico di armi è stataoggi dal sostituto procuratore generaleCorte di Appello di Roma Francesco Mollace. Secondo gli inquirenti,aveva un “ruolo direttivo” nell’organizzazione terroristica di matrice islamica Majlis ShuraThuwar Benghazi in cui militava in Libia quale “Comandante delle forze rivoluzionariemarina di Tripoli” e aveva messo a disposizione due ...

RSI.ch Informazione

... alcuni dei quali affiliati ad al Qaeda e altri allo Stato, e riprendere il terreno ... è stato artefice di massacri di civili, 'effetti collaterali', a detta loro, della lotta al. ...... dove comanda un gruppo etnico che ha fatto della sua arma di conquista La risposta ...e alcuni informatori stranieri ritengono che l'attentatore appartenga al gruppo dello Stato... Il terrorismo islamico torna in aula a Bruxelles e Parigi Il prof. Fabbri ha recentemente pubblicato su “L’opinione” queste sue note che ci consente estendere a nostri lettori L’ Afghanistan post agosto 2021, data della fuga ignobile dal Paese degli Stati Un ...Un ottobre di tensioni, quello del 1985: basta dire «Sigonella», per far venire i brividi di passione a molti italiani ex socialisti ed ex comunisti, che in questa parola trovarono una specie di risca ...