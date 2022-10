(Di giovedì 6 ottobre 2022) Per Italiano era un esame decisivo. Una sfida da dentro o fuori. Lain Conference League aveva strappato solo un punticino in casa col Riga e subìto una batosta a Istanbul con il Basaksehir ...

La Gazzetta dello Sport

Davanti, il tridente, Jovic e Saponara. Gli Hearts di Neilson, reduci da un pesante 0 - 4 dai Rangers e sesti in classifica nel campionato scozzese, si schierano col 3 - 4 - 3, che in realtà è ...Muriel riceve da rimessa laterale, se ne va con unaa due avversari e serve al centro un assist al bacio a Lookman che, tutto solo, non può fallire da due passi per l'1 - 0. Al 21 il neo ... Magia di Kouame, si sblocca Jovic: Hearts ko, la Fiorentina torna a correre A Edimburgo la Viola domina dando spettacolo. In gol anche Mandragora. La squadra di Italiano balza al secondo posto in classifica del gruppo A ...BERGAMO (ITALPRESS) – Una zampata di Lookman regala all’Atalanta 3 punti importanti contro una spenta Fiorentina. Al Gewiss Stadium gli ...