Andos Udine | il 9 ottobre a Udine | camminata di sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nel mese rosa delladel tumore ale Unci-Sezione diuniscono le forze per un evento dedicato alladelle personenecessità di adottare stili di vita sani per ridurre le probabilità di sviluppare la malattia. L’appuntamento è per domenica 9, con la Biker, organizzata assieme al MotoClub Morena. La partenza è prevista alle 10, dal padiglione d’ingresso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di, per proseguire a piedi lungo le strade della città fino a Piazza Primo Maggio. A ritmo di cumbia, il gruppo Tierra Caliente accoglierà i partecipanti in Giardin Grande dove sono previste ...

