' Una ciocca di capelli per la libertà' | si estende la solidarietà con le donne iraniane

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mentre in Francia da Juliette Binoche a Marion Cotillard, si sono tagliate isulle note di 'Bella Ciao' per dimostrare solidaretà alleanche in Italia scatta la catena di ...

Il tutto è stato diffuso sui social con un video che mostra le attrici mentre taglianodi capelli, sullo sfondo la canzone Bella Ciao. http://www.ilfogliettone.it/wp - content/uploads/2022/...Ieri, 4 ottobre, un'eurodeputata svedese di origine irachena, Abir Al - Sahlani , del Partito di Centro, si è tagliata i capelli duranteseduta del Parlamento europeo . Un gesto che è diventato ...Continua la staffetta dei programmi del day time e per la prima volta è un uomo a farlo. Massimiliano Ossini conduttore di 'Uno Mattina', si unisce alla protesta a sostegno dei diritti delle donne ira ...Il taglio di una ciocca di capelli, simbolo della battaglia in Iran contro la repressione e in ricordo di Mahsa Amini, la giovane morta dopo essere stata arrestata dalla polizia perché il velo non le ...