Tumore dell' endometrio | arriva la prima immunoterapia su misura

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nell'infinita partita contro il– 10 mila nuove diagnosi all'anno in Italia – la ricerca ha giocato una carta decisiva, quella. Un anticorpo monoclonale, il dostarlimab, è in grado di riattivare in una paziente su tre la capacità del corpo di difendersi da solo. Il farmaco, approvato in Italia un paio di settimane fa, ma già utilizzato gratuitamente da un anno nelle pazienti eleggibili grazie ad un programma di early access di GSK – è un inibitore di programmed cell-death-1 (PD-1), e ha mostrato di esercitare un'attività antitumorale duratura in quelle pazienti che presentano deficita riparazione dei mismatch del DNA (dMMR) e/o con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H). Questa particolare struttura molecolare ...