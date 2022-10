Sudcorea | inflazione rallenta +5 | 6% a settembre

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Seoul, 5 ott. (Adnkronos/Xinhua) - La crescita dei prezzi al consumo in Corea del Sud èta il mese scorso a causa di un minore aumento dei costi energetici, secondo i dati dell'ufficio statistico di mercoledì. L'indice dei prezzi al consumo (Cpi) si è attestato aa 108,93, con un aumento del 5,6% rispetto a un anno fa, secondo Statistics Korea. L'nominale è scesa per il secondo mese consecutivo dopo l'accelerazione registrata all'inizio dell'anno, rispettivamente con il 4,1% a marzo, il 4,8% ad aprile, il 5,4% a maggio, il 6,0% a giugno e il 6,3% a luglio. I prezzi dei prodotti industriali, compresi i prodotti petroliferi, sono aumentati del 6,7% arispetto a un anno prima, dopo un aumento dell'8,9% a luglio e del 7,0% ad agosto, mentre i prezzi dei prodotti petroliferi sono ...

