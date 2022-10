Parte il processo alle primarie del Partito Democratico (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Nel processo al Partito Democratico innescato dalla sconfitta elettorale, sul banco degli imputati finiscono anche le primarie. A metterle in discussione è il vicesegretario Peppe Provenzano che le considera solo "un rito se, prima di chiedere alle persone di venire da noi, non siamo noi ad andare dalle persone". Più netto l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani: "Basta primarie. Il dilemma non è sciogliere o non sciogliere" il Partito Democratico, "ma allargare, è l'esigenza di un profilo, di un collegamento con il tema del lavoro, di una forma Partito adeguata. Io lo chiamo un Partito nuovo". A difendere lo strumento dem per antonomasia è l'ala liberal del Partito. "Caro ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Nelalinnescato dalla sconfitta elettorale, sul banco degli imputati finiscono anche le. A metterle in discussione è il vicesegretario Peppe Provenzano che le considera solo "un rito se, prima di chiederepersone di venire da noi, non siamo noi ad andare dpersone". Più netto l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani: "Basta. Il dilemma non è sciogliere o non sciogliere" il, "ma allargare, è l'esigenza di un profilo, di un collegamento con il tema del lavoro, di una formaadeguata. Io lo chiamo unnuovo". A difendere lo strumento dem per antonomasia è l'ala liberal del. "Caro ...

