Gf Vip 7, Alberto De Pisis incuriosito da Edoardo Donnamaria: “Non è esteticamente attraente ma…” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Alberto De Pisis è sicuramente uno dei concorrenti che ancora deve emergere del tutto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7. Da lui ci si aspetta tanto, e in molti attendono di poterlo vedere in azione con tutta la sua intraprendenza e simpatia. Ma sicuramente quel momento arriverà, nel frattempo però il gieffino si sta prendendo del tempo per conoscere nel migliore dei modi i suoi compagni di avventura. Se in un primo momento la sua attenzione era ricaduta su Luca Salatino, per il quale aveva dichiarato di avere anche un’attrazione, adesso il suo sguardo è proiettato da un’altra parte. Ritrovandosi a parlare in cucina con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, l’opinionista ha confessato che all’interno della Casa c’è un concorrente che ha alcune caratteristiche che lo incuriosiscono. Alberto De Pisis infatti, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 ottobre 2022)Deè sicuramente uno dei concorrenti che ancora deve emergere del tutto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7. Da lui ci si aspetta tanto, e in molti attendono di poterlo vedere in azione con tutta la sua intraprendenza e simpatia. Ma sicuramente quel momento arriverà, nel frattempo però il gieffino si sta prendendo del tempo per conoscere nel migliore dei modi i suoi compagni di avventura. Se in un primo momento la sua attenzione era ricaduta su Luca Salatino, per il quale aveva dichiarato di avere anche un’attrazione, adesso il suo sguardo è proiettato da un’altra parte. Ritrovandosi a parlare in cucina con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, l’opinionista ha confessato che all’interno della Casa c’è un concorrente che ha alcune caratteristiche che lo incuriosiscono.Deinfatti, ...

IsaeChia : #GfVip 7, Alberto De Pisis incuriosito da Edoardo Donnamaria: “Non è esteticamente attraente ma…” Il Vippone si è… - BITCHYFit : Alberto De Pisis si dichiara per un ragazzo del GF Vip: “Mi fa stare bene” - zazoomblog : GF VIP Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi «Mi piacete insieme» - #Alberto… - infoitcultura : Alberto De Pisis si dichiara per un Vippone del Grande Fratello Vip 7 - tuttopuntotv : Alberto De Pisis si dichiara per un Vippone del Grande Fratello Vip 7 #gfvip #gfvip7 -