F1 | si rafforza la partnership tra Red Bull e Honda

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Si rafforza la partnership in questa stagione di F1 tra Honda e Red Bull e in vista di Suzuka il team di Milton Keynes rende noto che sulle livree delle monoposto, anche di quelle AlphaTauri, ci sarà il logo della casa giapponese. Ma non solo. "Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri continueranno a utilizzare propulsori prodotti in collaborazione con Red Bull Powertrains e Honda Racing Corporation (HRC)", si legge in una nota. E per sancire questa rinsaldata alleanza, è stato stabilito che il logo Honda sarà presente sulle RB18 della Bull Racing e sull'AT03 dell'AlphaTauri dal Gran Premio del Giappone di Formula 1 Honda 2022 in poi.

