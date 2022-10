Errore di Usa e Seul, il missile si schianta al suolo: panico e tensione alle stelle (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La risposta di Stati Uniti e Corea del sud a Kim Jong-un rischia di fare un disastro. Un missile balistico sudcoreano malfunzionante è esploso e si è schiantato al suolo durante un'esercitazione organizzata con gli americani in reazione al lancio il giorno prima da parte della Corea del Nord di un missile balistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam. L'esplosione ha lanciato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordcoreano nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull'esplosione. In tutto sudcoreani e americani hanno lanciato sei razzi nel Mar del Giappone. Il missile, un Hyumoo-2 a corto raggio, si è schiantato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La risposta di Stati Uniti e Corea del sud a Kim Jong-un rischia di fare un disastro. Unbalistico sudcoreano malfunzionante è esploso e si èto aldurante un'esercitazione organizzata con gli americani in reazione al lancio il giorno prima da parte della Corea del Nord di unbalistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam. L'esplosione ha lanciato ilfra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordcoreano nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull'esplosione. In tutto sudcoreani e americani hanno lanciato sei razzi nel Mar del Giappone. Il, un Hyumoo-2 a corto raggio, si èto ...

