Corea del Sud e Usa rispondono a Pyonyang con 6 missili, uno si schianta al suolo: panico nella popolazione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Prove di guerra a Oriente: Seul e Stati Uniti hanno lanciato cinque missili terra - terra nel Mar del Giappone (Mare d'Oriente) in risposta al primo test balistico della Corea del Nord in otto mesi .

