Sostegno all’Ucraina, le priorità per l’Italia secondo Guerini e Amendola. Il video (Di martedì 4 ottobre 2022) “Confermiamo l’impegno dell’Italia a Sostegno della resistenza ucraina, a Sostegno del Paese, dopo l’aggressione russa, in tutte le forme con cui questo Sostegno si può realizzare”. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervistato da Sky tg24 in occasione della festa dei 18 anni di Formiche allo Stadio Olimpico. “È evidente che da febbraio, dall’inizio della guerra, tutto l’assetto geopolitico mondiale si sta ridiscutendo, e l’Europa è dentro questo nuovo quadro. Per cui è importante analizzare i nuovi rapporti diplomatici non solo con la Russia che sta creando una sciagura nel centro dell’Europa, ma anche con altri attori globali”, ha detto il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola. Leggi l’articolo sulla festa – 1000 (e più) grazie a chi ha festeggiato con ... Leggi su formiche (Di martedì 4 ottobre 2022) “Confermiamo l’impegno deldella resistenza ucraina, adel Paese, dopo l’aggressione russa, in tutte le forme con cui questosi può realizzare”. Così il ministro della Difesa Lorenzointervistato da Sky tg24 in occasione della festa dei 18 anni di Formiche allo Stadio Olimpico. “È evidente che da febbraio, dall’inizio della guerra, tutto l’assetto geopolitico mondiale si sta ridiscutendo, e l’Europa è dentro questo nuovo quadro. Per cui è importante analizzare i nuovi rapporti diplomatici non solo con la Russia che sta creando una sciagura nel centro dell’Europa, ma anche con altri attori globali”, ha detto il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo. Leggi l’articolo sulla festa – 1000 (e più) grazie a chi ha festeggiato con ...

davcarretta : Stoltenberg su richiesta adesione dell'Ucraina alla Nato: 'Ogni democrazia in Europa ha il diritto di chiedere l'a… - yattamau : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa No sostegno all’ Ucraina - Damianodanny1 : Usa 1,5 MLD dollari mese all’Ucraina USA stanziare 1,5 MLD come sostegno economia Ucraina Fondo monetario interna… - LoStregattoo : @Richard53723060 @CarloCalenda @pdnetwork @repubblica @Azione_it Lasceresti libera scelta sul rdc? Sul sostegno all… - Teresat73540673 : Il premio Nobel x la pace,secondo i più informati é possibile venga assegnato a Zelensky??(anche lui ha mani sporche… -