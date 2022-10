Sky | Olivera favorito su Mario Rui per l’Ajax | in attacco Lozano e Simeone

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 ottobre 2022) Mathiaspotrebbe essere preferito aRui per la partita di Champions di stasera tra Napoli e Ajax, che si giocherà ad Amsterdam nello stadio dedicato a Johan Cruijff. Lo rivela la redazione di Sky Sport. Spalletti non ha intenzione di rivoluzionare la formazione rispetto alle scelte più recenti, ma pare quasi certo che qualche cambiamento ci sarà. Oltre all’uruguayano, titolare anche nella prima partita del girone contro il Liverpool, potrebbero giocare dal primo minuto anche Hirving, in vantaggio su Matteo Politano, e Giovanni, che dovrebbe sostituire Victor Osimhen. Panchina, dunque, per Giacomo Raspadori. Confermatissimo il trio di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski, così come la coppia Rrahmani-Min jae al centro della difesa. Di Lorenzo sarà ancora una volta titolare, come annunciato ...