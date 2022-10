Perché chi usa di più i social media e maggiormente incline alla depressione? (Di martedì 4 ottobre 2022) A spiegarlo è uno studio pubblicato in seguito a una ricerca sul Journal of Affective Disorders Reports. Che i social abbiano effetto su giovani e meno giovani, anche a prescindere dall’età, è cosa nota. Le giovani che hanno problemi con il proprio corpo affermano che Instagram peggiora la cosa, per esempio, e chi trascorre molto tempo scrollando ha maggiori possibilità di sviluppare depressioni, ansia, panico e pensieri suicidi – come confermano diversi studi precedenti -. Renae Merrill, ricercatrice dell’Università dell’Arkansas, ha argomentato i risultati di questo ultimo studio studio sul legame tra social e depressione. LEGGI ANCHE >>> La Gen Z abbandona i social network social e depressione, usarli troppo aumenta il rischio entro sei mesi Non importa quali siano le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 ottobre 2022) A spiegarlo è uno studio pubblicato in seguito a una ricerca sul Journal of Affective Disorders Reports. Che iabbiano effetto su giovani e meno giovani, anche a prescindere dall’età, è cosa nota. Le giovani che hanno problemi con il proprio corpo affermano che Instagram peggiora la cosa, per esempio, e chi trascorre molto tempo scrollando ha maggiori possibilità di sviluppare depressioni, ansia, panico e pensieri suicidi – come confermano diversi studi precedenti -. Renae Merrill, ricercatrice dell’Università dell’Arkansas, ha argomentato i risultati di questo ultimo studio studio sul legame tra. LEGGI ANCHE >>> La Gen Z abbandona inetwork, usarli troppo aumenta il rischio entro sei mesi Non importa quali siano le ...

UffiziGalleries : #4ottobre #SanFrancesco e la rivoluzione di chi rifiutò i beni terreni per abbracciare la povertà: 'Padre nostro, c… - AlexBazzaro : Repubblica di domani mattina. Siamo finiti, Matteo è bollito, non lo vuole più nessuno. Eppure attaccano sempre lui… - CarloCalenda : Invece tutto si riduce a Conte vs Calenda. Il programma 5S non protegge perché non emancipa. Non è equo perché dist… - triplete103 : Azz Azz.....viva il merito di grillina e Brus Brus...chi? Memoria! Ah..ecco perché volevate i gongorsi!! FARABBUTTI… - raffa_gabriella : @fm197544 @CecetaCeoin @Moonlightshad1 @myrtamerlino Non volevo darti del cazzaro. Ti chiedo scusa. Ero ironica e s… -